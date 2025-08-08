Presiden Prabowo Minta Ilmuwan Bisa Menyulap Limbah Sawit Jadi Bensin

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mendorong para ilmuwan dalam pengembangan teknologi pengolahan limbah sawit menjadi bensin.

Langkah tersebut dalam rangka membangun ekosistem elektronika dan semikonduktor yang menjadi tantangan dalam industri kendaraan bermotor.

“Semua itu diharapkan betul-betul menjadi karya nyata kita didorong, Pak Presiden menyampaikan permintaan untuk para ilmuwan, para saintis,” kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sabuga, Kota Bandung, Jumat (8/8).

Pengubahan limbah sawit menjadi bensin sendiri, menurut dia, telah dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB).

Sehubungan dengan itu, Prabowo pun mengajak para saintis terutama mereka yang hadir dalam konvensi tersebut, bersama-sama menghasilkan karya ilmiah agar mampu memajukan industri lokal dan menyejahterakan bangsa.

“Pak Presiden menyampaikan permintaan untuk para ilmuwan dan para saintis bersama-sama bahu-bembahu, bekerja sama menghasilkan karya-karya nyata yang diharapkan bisa memajukan industri dan menyejahterakan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Brian mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara umum berharap KSTI 2025 dapat secara umum berkontribusi pada perkembangan industri lokal.

Dengan begitu, KSTI berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor.