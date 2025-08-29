Presiden Prabowo Minta Maaf atas Tewasnya Affan Kurniawan, Raffi Ahmad Ikut Nimbrung

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas insiden tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob.

Permintaan maaf Presiden kemudian menjadi sorotan luas setelah diunggah ulang oleh pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina melalui akun Instagram resmi mereka.

Akun Instagram resmi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, @raffinagita1717, mengunggah kembali rekaman video yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita dan permohonan maafnya.

Dalam keterangan unggahannya, akun resmi pasangan selebriti tersebut menuliskan permohonan maaf dan ucapan duka yang mendalam kepada almarhum Affan Kurniawan.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah, Presiden Republik Indonesia, Bapak @prabowo menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang menjadi korban akibat tindakan petugas," demikian bunyi kutipan dari unggahan tersebut, dikutip Jumat (29/8).

Dalam pernyataan yang dibagikan itu, disebutkan pula harapan agar doa terbaik dipanjatkan untuk almarhum.

Selain itu, Raffi juga menekankan pernyataan presiden terkait negara juga berkomitmen menjamin kehidupan keluarga yang ditinggalkan oleh Affan Kurniawan.

"Doa terbaik kita panjatkan untuk almarhum dan negara berkomitmen untuk menjamin kehidupan keluarga yang ditinggalkan," tuturnya.