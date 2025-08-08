Presiden Prabowo Minta Riset KSTI Berkontribusi pada Pengembangan Industri

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menginginkan hasil dari Konvensi Sains, Teknologi dan Industri (KSTI) 2025 bisa berkontribusi untuk pengembangan industri.

Adapun gelaran KSTI 2025 digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) Bandung pada 7 – 9 Agustus 2025.

Presiden, kata Brian, mengungkap Indonesia harus siap memghadapi tantangan besar untuk memajukan bangsa.

“Pak Presiden pada saat keynote tadi menyampaikan berapa tantangan besar bagi bangsa Indonesia untuk membangun dan memajukan bangsa, kemudian juga betapa Indonesia sebenarnya memiliki sumber-sumber kekayaan alam yang untuk mewujudkan atau mengkonversi kekayaan alam yang besar,” kata Brian di Bandung, dikutip Jumat (8/8/2025).

Brian menuturkan untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan alam yang cukup untuk memajukan bangsa.

Dengan potensi sumber daya alam yang ada, harusnya bisa menyejahterakan masyarakat. Maka dari itu, perlu pengembangan sains dan teknologi seperti KSTI ini.

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmi Buka KSTI 2025 di Bandung

Hal itu guna melahirkan sumber daya manusia yang siap untuk mengelola potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

“Potensi yang besar itu menjadi kesejahteraan bagi bangsa Indonesia tentunya sangat dibutuhkan pengembangan sains, penguasaan sains, melahirkan SDM-SDM unggul untuk mampu mengelola maupun menghasilkan hasil-hasil riset dan inovasi yang berkontribusi untuk pengembangan berbagai industri di Indonesia,” jelasnya.