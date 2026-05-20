Presiden Prabowo Pidato di DPR, 2 Mantan Lawan Politik Kompak Komentari Rupiah Anjlok

jpnn.com, JAKARTA - Mantan lawan politik Presiden Prabowo Subianto dalam pemilu, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak melontarkan komentar terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Rabu (20/5).

Momen ini bertepatan dengan saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPR.

Anies Baswedan melalui sebuah video yang dibagikan di media sosial Instagram pribadinya menyoroti kondisi ekonomi nasional yang menurutnya sedang menghadapi tekanan berat.

Dia menyebutkan situasi saat ini berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat luas.

"Apa yang sedang terjadi di negeri ini, dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja," kata Anies Baswedan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menekankan rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah.

Selain itu, harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah tabungan tergerus.

Kemudian, eskalasi geopolitik di Timur Tengah hingga ancaman fenomena alam ekstrem semakin membebani kondisi ekonomi Tanah Air.