Presiden Prabowo & PM Takaichi Sepakat RI-Jepang Jadi Penjaga Perdamaian

Selasa, 31 Maret 2026 – 21:15 WIB
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang, pada Selasa (31/3) hari ini. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi menyepakati penguatan kemitraan strategis kedua negara sekaligus mendorong peran aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global.

Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang, pada Selasa (31/3) hari ini.

Di tengah dinamika global, kedua pemimpin menekankan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas kawasan.

Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia dan Jepang memiliki pandangan yang sejalan terkait upaya deeskalasi konflik.

“Kami sepakat bahwa baik Jepang dan Indonesia akan berusaha keras untuk meyakinkan semua pihak untuk melakukan deeskalasi,” ujar Prabowo.

“Dan kami pun siap untuk menjadi mediator bila diperlukan dan untuk fasilitasi usaha-usaha deeskalasi dan arah menuju perdamaian,” lanjutnya.

Prabowo juga menilai hubungan erat antara Indonesia dan Jepang menjadi contoh konkret kolaborasi yang mampu menjaga stabilitas regional.

“Kami sangat prihatin dengan keadaan ini, dan di tengah ketidakpastian itu hubungan baik kerja sama antara Indonesia dan Jepang adalah contoh kolaborasi yang mengarah dan menjamin stabilitas dan perdamaian di kawasan kita,” jelas Prabowo.

