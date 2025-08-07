Presiden Prabowo Resmi Buka KSTI 2025 di Bandung

Kamis, 07 Agustus 2025 – 12:35 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Konvensi Sains, Teknologi dan Industri (KSTI) di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8).

Presiden Prabowo tiba di Sabuga sekitar pukul 09.50 WIB didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dia kemudian masuk ke area Auditorium Sabuga dan menyapa sejumlah tamu undangan yang hadir, seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, serta sejumlah menteri.

Adapun menteri yang hadir, antara lain, Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy.

Turut hadir juga penerima Nobel Fisika Konstantin Novoselov dan Brian Schmidt.

Setelah menyapa tamu undangan, Presiden Prabowo melanjutkan pidato secara tertutup.

Awak media tidak diperkenankan meliput dan keluar area auditorium saat Prabowo menyampaikan pidato.

KSTI dihadiri ribuan peneliti, ilmuwan, dan ratusan rektor universitas di Indonesia, guna membahas perkembangan teknologi dan sains, menuju Indonesia Emas 2045.