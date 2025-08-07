Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Presiden Prabowo Resmi Buka KSTI 2025 di Bandung

Kamis, 07 Agustus 2025 – 12:35 WIB
Presiden Prabowo Resmi Buka KSTI 2025 di Bandung
Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto saat membuka acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) Bandung, Kamis (7/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka Konvensi Sains, Teknologi dan Industri (KSTI) di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/8).

Presiden Prabowo tiba di Sabuga sekitar pukul 09.50 WIB didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dia kemudian masuk ke area Auditorium Sabuga dan menyapa sejumlah tamu undangan yang hadir, seperti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, serta sejumlah menteri.

Adapun menteri yang hadir, antara lain, Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy. 

Turut hadir juga penerima Nobel Fisika Konstantin Novoselov dan Brian Schmidt.

Setelah menyapa tamu undangan, Presiden Prabowo melanjutkan pidato secara tertutup.

Awak media tidak diperkenankan meliput dan keluar area auditorium saat Prabowo menyampaikan pidato.

KSTI dihadiri ribuan peneliti, ilmuwan, dan ratusan rektor universitas di Indonesia, guna membahas perkembangan teknologi dan sains, menuju Indonesia Emas 2045.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka KSTI 2025 di Bandung, Jawa Barat.

