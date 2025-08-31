Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Presiden Prabowo Sebut Ada Gejala yang Mengarah ke Makar dan Terorisme

Minggu, 31 Agustus 2025 – 16:39 WIB
Presiden Prabowo Sebut Ada Gejala yang Mengarah ke Makar dan Terorisme - JPNN.COM
Presiden Prabowo. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeklaim ada tindakan dalam beberapa waktu terakhir yang mengarah ke makar dan terorisme.

Dia menyebut bahwa negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi murni dari masyarakat.

“Namun, tidak dapat dipungkiri adanya gejala tindakan di luar hukum, bahkan yang mengarah kepada makar dan terorisme,” ucap Prabowo, pada Minggu (31/8).

Baca Juga:

Ketua Umum Partai Gerindra itu bilang aspirasi bisa dilakukan secara damai.

Namun, apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan anarkis, destabilisasi negara, perusakan atau pembakaran fasilitas umum, hingga menimbulkan korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah maupun instansi publik atau pribadi, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum.

“Negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya. Aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat,” kata dia.

Baca Juga:

Prabowo pun memerintahkan pihak Kepolisian dan TNI, untuk mengambil tindakan setegas-tegasnya terhadap pihak yang merusak fasilitas umum, menjarah rumah, maupun mengganggu terhadap sentra-sentra ekonomi sesuai hukum yang berlaku.

“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi dengan baik dan damai. Kami pastikan akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti,” jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengeklaim ada tindakan unjuk rasa dalam beberapa waktu terakhir yang mengarah ke makar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo Subianto  makar  terorisme  prabowo sebut gejala makar dan terorisme 
BERITA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp