Presiden Prabowo Subianto Bakal Sambut Kedatangan Jenazah 3 Prajurit dari Lebanon  

jpnn.com, JAKARTA - Pihak keluarga Mayor (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto lebih dulu, sebelum menjemput jenazah yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Sabtu (4/4) malam.

Jenazah Zulmi tiba di Tanah Air sekitar pukul 18.35 WIB dan diberangkatkan ke rumah duka di Cipageran, Kota Cimahi, pada tengah malam.

Di rumah duka, pihak keluarga saat ini sedang melakukan persiapan. Kursi-kursi dipasang di halaman rumah dan juga meja sebagai alas peti jenazah.

"Persiapan keluarga menyiapkan tempat penyambutan almarhum di ruangan dalam ada meja dan lain-lain," kata Perwakilan keluarga Mayor Zulmi, Risman Efendi di rumah duka.

Risman mengungkapkan, perwakilan keluarga meliputi istri, anak-anak, hingga ayah almarhum telah berangkat ke Jakarta untuk menyambut ketibaan jenazah Mayor Zulmi.

Rencananya, pihak keluarga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

"Tadi pagi sudah berangkat, rencananya memang bertemu dulu dengan Bapak Presiden di istana, tapi sepertinya akan bertemu di bandara," ujarnya.

Jika tidak ada perubahan, jenazah Mayor Zulmi akan diberangkatkan menggunakan pesawat dari Bandara Internasional Soekarno Hatta dan mendarat di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung.