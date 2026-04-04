Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Presiden Prabowo Subianto Bakal Sambut Kedatangan Jenazah 3 Prajurit dari Lebanon  

Sabtu, 04 April 2026 – 20:00 WIB
Suasana di rumah duka Mayor (Anumerta) Zulmi Aditya di Cimahi. Foto: sources for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pihak keluarga Mayor (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto lebih dulu, sebelum menjemput jenazah yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Sabtu (4/4) malam.

Jenazah Zulmi tiba di Tanah Air sekitar pukul 18.35 WIB dan diberangkatkan ke rumah duka di Cipageran, Kota Cimahi, pada tengah malam.

Di rumah duka, pihak keluarga saat ini sedang melakukan persiapan. Kursi-kursi dipasang di halaman rumah dan juga meja sebagai alas peti jenazah.

"Persiapan keluarga menyiapkan tempat penyambutan almarhum di ruangan dalam ada meja dan lain-lain," kata Perwakilan keluarga Mayor Zulmi, Risman Efendi di rumah duka.

Risman mengungkapkan, perwakilan keluarga meliputi istri, anak-anak, hingga ayah almarhum telah berangkat ke Jakarta untuk menyambut ketibaan jenazah Mayor Zulmi.

Rencananya, pihak keluarga dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

"Tadi pagi sudah berangkat, rencananya memang bertemu dulu dengan Bapak Presiden di istana, tapi sepertinya akan bertemu di bandara," ujarnya.

Jika tidak ada perubahan, jenazah Mayor Zulmi akan diberangkatkan menggunakan pesawat dari Bandara Internasional Soekarno Hatta dan mendarat di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung.

Presiden Prabowo Subianto akan menyambut kedatangan tiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon Selatan. Pihak keluarga korban sudah berangkat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo Subianto  jenazah prajurit  Prajurit TNI gugur  prajurit tni gugur di lebanon 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp