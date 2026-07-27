Presiden Prabowo Sudah Memerincikan Masalah, Perlu Mitigasi untuk Cegah Eskalasi

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan semua pihak bahwa Indonesia dewasa ini sedang menghadapi masalah multidimensional.

Sejatinya, apa yang diingatkan Presiden Prabowo sejalan dengan aspirasi berbagai elemen masyarakat yang hampir setiap hari disuarakan melalui platform media sosial.

Untuk mencegah eskalasi persoalan, peringatan dari presiden itu hendaknya segera ditindaklanjuti oleh para pembantu presiden dengan langkah awal berupa mitigasi masalah multidimensional itu.

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Dalam forum Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (20/7), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan masih banyak persoalan yang terjadi di Indonesia.

Presiden tak menduga ragam masalah itu ternyata di luar perkiraan.

Rincian masalah yang diungkap Presiden Prabowo meliputi kurangnya gaji guru, kurangnya lapangan kerja, hingga jumlah rakyat miskin yang begitu banyak.

"Kita paham bahwa gaji guru-guru kita kurang; kita paham lapangan kerja kita kurang; kita paham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita paham, ini semua masalah kita. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk diselesaikan," kata Prabowo sebagaimana dipantau secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Kepala Negara bertekad pemerintahan yang dipimpinnya akan menyelesaikan semua persoalan tersebut.