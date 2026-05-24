JPNN.com - Daerah - Aceh

Presiden Prabowo Sumbang Sapi Kurban Berbobot 1 Ton Lebih untuk Masyarakat Simeulue

Minggu, 24 Mei 2026 – 20:00 WIB
Sapi kurban Presiden RI Prabowo Subianto, Minggu (24/5/2026). ANTARA/HO-Syuhelmi

jpnn.com - BANDA ACEH - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbang hewan kurban untuk masyarakat Kabupaten Simeulue pada Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Prabowo memberikan sapi kurban berbobot satu ton lebih atau 1.020 kilogram yang dikirim dari Gampong Berneut, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

"Sapi kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut sudah berada di Pulau Simeulue yang dikirim melalui jalur laut dari Kabupaten Aceh besar," kata Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue Syuhelmi di Simeulue, Minggu (24/5).

Dia menegaskan bahwa sapi kurban tersebut dalam kondisi sehat.

Sapi itu dalam penjagaan serta perawatan petugas dan ditempatkan di tempat khusus di kompleks Masjid Tgk Khalilullah Simeulue.

Syuhelmi mengatakan bahwa rencanaya sapi kurban Presiden RI tersebut setelah disembelih oleh panitia yang telah ditunjuk, dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima.

"Bantuan hewan kurban ini merupakan upaya pemerintah pusat mendukung kebutuhan masyarakat menjelang perayaan keagamaan, sekaligus mendorong peran serta peternak lokal dalam penyediaan hewan kurban berkualitas," ungkap Syuhelmi.

Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan terluar di Provinsi Aceh.

