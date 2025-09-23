Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Presiden Prabowo Tampil di PBB, HNW: Patut Diapresiasi

Selasa, 23 September 2025 – 08:51 WIB
Presiden Prabowo Tampil di PBB, HNW: Patut Diapresiasi - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW). Foto Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atay HNW mengapresiasi Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang menghadiri sidang umum PBB di Markas Besar PBB, New York.

Dia mengungkapkan Prabowo menyampaikan sikap bahwa Indonesia dengan konsisten membela Palestina merdeka dan menghentikan genosida di Gaza.

“Sangat patut diapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk tetap menyuarakan perdamaian dan kemerdekaan Palestina di forum Sidang Umum PBB, sekalipun Israel kembali menyatakan penolakan atas solusi yang hadirkan kemerdekaan bagi negara Palestina," ungkap HNW.

Baca Juga:

Dia menambahkan sikap konsisten Indonesia itu semakin penting apalagi dengan semakin banyaknya negara yang tidak mengakui Palestina sebagai negara merdeka, kini secara terbuka justru berani menyampaikan dukungan, sekalipun Israel menyampaikan ancaman terbuka.

Adapun negara yang mendukung di antaranya Inggris, Prancis, Kanada, Australia, Portugal, dan Belgia.

"Maka sudah sewajarnya bila Indonesia yang sejak dari awal mendukung Palestina sebagai negara merdeka, makin meningkatkan pembelaannya untuk kemerdekaan Palestina," ujarnya.

Baca Juga:

Dengan mengingatkan bahwa negara anggota PBB selain mengakui kemerdekaan Palestina, juga memastikan kemerdekaan yang berdaulat penuh, genosida dihentikan, dan resolusi Majelis Umum PBB yang mengakomodasi fatwa ICJ pendudukan Israel itu ilegal.

"Sebab, Israel harus meninggalkan kawasan yang didudukinya itu. Juga keharusan anggota PBB yang juga anggota ICC untuk melaksanakan keputusan ICC untuk menangkap pejabat Israel pelaku kejahatan perang,” katanya.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atay HNW mengapresiasi Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang menghadiri sidang umum PBB di Markas Besar PBB, New York.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo Subianto  PBB  HNW  Palestina  Israel 
BERITA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp