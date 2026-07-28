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JPNN.com - Internasional - Amerika

Presiden Pro-Palestina Lengser, Kolombia Segera Pulihkan Hubungan dengan Israel

Selasa, 28 Juli 2026 – 14:57 WIB
Presiden Pro-Palestina Lengser, Kolombia Segera Pulihkan Hubungan dengan Israel - JPNN.COM
Presiden Kolombia Gustavo Petro. Foto: ANTARA/Anadolu/aa.

jpnn.com, BOGOTA - Presiden terpilih Kolombia, Abelardo de la Espriella pada Senin mengumumkan reorganisasi besar-besaran korps diplomatik negara itu dengan memprioritaskan penataan ulang strategis dengan Israel sambil memutuskan hubungan dengan beberapa pemerintah.

"Saya akan membuka kembali kedutaan besar Kolombia di Yerusalem," kata de la Espriella dalam pengumuman video, memenuhi janji kampanye utamanya.

Pemimpin pro-Israel, yang menerima dukungan kuat dari Presiden AS Donald Trump selama kampanye, juga memerintahkan penangguhan rencana pembangunan kedutaan besar di Palestina, dengan menegaskan bahwa kantor tersebut sebenarnya tidak pernah beroperasi.

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Presiden Kolombia yang akan segera lengser, Gustavo Petro, mengumumkan pada Oktober 2023 bahwa negaranya akan membuka kedutaan besar di kota Ramallah di Palestina.

Presiden terpilih mengungkapkan rencana untuk menutup 14 kedutaan besar dan sekitar 15 konsulat untuk mengurangi pengeluaran birokrasi.

"Pada tahap pertama, saya akan menutup kedutaan Aljazair, Azerbaijan, Barbados, Kuba, Ceko, Ethiopia, Ghana, Haiti, Hungaria, Malaysia, Nikaragua, Rumania, Senegal, (dan) Afrika Selatan," katanya.

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Meskipun de la Espriella mencatat bahwa sebagian besar penutupan tidak berarti pemutusan hubungan total, dia membuat pengecualian definitif untuk Kuba dan Nikaragua.

"Dalam pemerintahan saya, tidak akan ada hubungan sama sekali dengan rezim tirani," katanya.

Presiden Kolombia yang akan segera lengser, Gustavo Petro, mengumumkan pada Oktober 2023 bahwa negaranya akan membuka kedutaan besar di Palestina

Sumber ANTARA

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TAGS   Kolombia  Yerusalem  Israel  Palestina 
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