Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Presiden, Tokoh Bangsa dan Agama Imbau Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Situasi

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 16:59 WIB
Presiden, Tokoh Bangsa dan Agama Imbau Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Situasi - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat keterangan pers di Istana Negara. Foto: SC YouTube MetroTV

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, sejumlah tokoh agama dan tokoh bangsa mengimbau masyarakat tetap tenang di tengah dinamika sosial yang berkembang. Masyarakat juga diimbau tidak mudah terprovokasi, menjaga ketertiban, serta mengutamakan cara damai dalam menyampaikan aspirasi terus digaungkan.

Seruan ini menjadi penegasan penting bahwa stabilitas dan rasa aman merupakan fondasi yang harus dijaga bersama.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut. 

Baca Juga:

“Dalam situasi seperti ini, saya mengimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya merespons meninggalnya driver ojol, Affan Kurniawan saat demo 28 Agustus.

Presiden juga memastikan aparat yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab seandainya diketemukan mereka berbuat di luar ketentuan yang berlaku akan ditindak sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku.

Senada, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin meminta seluruh lapisan masyarakat tidak tersulut provokasi. 

Baca Juga:

“Saya juga meminta kepada semua lapisan masyarakat untuk tenang, tidak terprovokasi dan tersulut emosi agar musibah ini bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Ma’ruf Amin.

Lebih jauh, Ma’ruf menekankan perlunya langkah cepat dari pemerintah untuk meredam situasi yang meluas di berbagai daerah. 

Presiden, para tokoh bangsa dan agama mengimbau masyarakat tetap tenang menghadapi situasi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Demonstrasi  Presiden  tokoh agama  Masyarakat  Kerusuhan 
BERITA DEMONSTRASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp