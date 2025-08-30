Presiden, Tokoh Bangsa dan Agama Imbau Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Situasi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, sejumlah tokoh agama dan tokoh bangsa mengimbau masyarakat tetap tenang di tengah dinamika sosial yang berkembang. Masyarakat juga diimbau tidak mudah terprovokasi, menjaga ketertiban, serta mengutamakan cara damai dalam menyampaikan aspirasi terus digaungkan.

Seruan ini menjadi penegasan penting bahwa stabilitas dan rasa aman merupakan fondasi yang harus dijaga bersama.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.

“Dalam situasi seperti ini, saya mengimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya merespons meninggalnya driver ojol, Affan Kurniawan saat demo 28 Agustus.

Presiden juga memastikan aparat yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab seandainya diketemukan mereka berbuat di luar ketentuan yang berlaku akan ditindak sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku.

Senada, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin meminta seluruh lapisan masyarakat tidak tersulut provokasi.

“Saya juga meminta kepada semua lapisan masyarakat untuk tenang, tidak terprovokasi dan tersulut emosi agar musibah ini bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Ma’ruf Amin.

Lebih jauh, Ma’ruf menekankan perlunya langkah cepat dari pemerintah untuk meredam situasi yang meluas di berbagai daerah.