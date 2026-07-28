Presiden UIPM Global Jadi Juri QS Reimagine Education Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Prof. Dr. Jean Marc Aractingi, Presiden Universal Institute of Professional Management (UIPM) Global, ditunjuk sebagai salah satu juri QS Reimagine Education Awards & Conference 2026.

Namanya tercantum dalam daftar resmi QS Reimagine Education Judges 2026 bersama akademisi, rektor, profesor, peneliti, pemimpin industri, dan pakar teknologi pendidikan dari berbagai negara.

Sebagai anggota panel juri, Jean Marc Aractingi akan melakukan evaluasi terhadap berbagai proposal inovasi pendidikan yang diajukan universitas, lembaga pendidikan, perusahaan EdTech, hingga organisasi dari berbagai negara.

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Penilaian mencakup aspek inovasi, dampak terhadap kualitas pendidikan, implementasi kecerdasan buatan (AI), skalabilitas, keberlanjutan, serta tata kelola proyek.

Jean Marc Aractingi mengatakan penunjukan tersebut menjadi kesempatan untuk berkontribusi dalam mendorong inovasi pendidikan di tingkat global melalui proses penilaian yang objektif dan berbasis kualitas.

"Merupakan sebuah kehormatan dapat dipercaya menjadi bagian dari panel juri QS Reimagine Education Awards 2026. Saya berharap dapat berkontribusi dalam mengidentifikasi berbagai inovasi pendidikan yang mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan pendidikan tinggi di tingkat global," ujar Jean Marc Aractingi.

QS atau Quacquarelli Symonds merupakan organisasi internasional yang dikenal sebagai penyusun QS World University Rankings, salah satu sistem pemeringkatan perguruan tinggi paling berpengaruh di dunia.

Selain pemeringkatan universitas, QS juga menyelenggarakan QS Reimagine Education Awards & Conference yang berfokus pada inovasi, transformasi digital, kecerdasan buatan, pembelajaran daring, dan masa depan pendidikan tinggi.