Presidium Gerakan Membangun Bangsa Bersama Prabowo Gelar Konsolidasi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Presidium Gerakan Membangun Bangsa Bersama Prabowo di Atas Kebenaran akan menyelenggarakan Apel Kebangsaan pada Sabtu (20/9/2025) di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Apel Kebangsaan ini akan menjadi momentum konsolidasi nasional sekaligus pernyataan komitmen rakyat dan relawan untuk terus mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Apel Kebangsaan adalah simbol persatuan di atas kebenaran. Mari berdiri tegak bersama Presiden Prabowo, menjaga bangsa ini dengan semangat loyalitas, keberanian, dan pengabdian,” ungkap pernyataan Presidium.

Kegiatan ini akan dihadiri ribuan relawan dari berbagai daerah dan diharapkan menjadi ajang penguatan persatuan, sekaligus dukungan nyata terhadap program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Presidium ini merupakan gabungan dari lima organisasi relawan setia Prabowo Subianto yang sejak awal konsisten mengawal perjuangan beliau. Presidium berkomitmen menjaga persatuan dan membangun bangsa berdasarkan nilai-nilai kebenaran.

Ketua Umum Garuda Asta Cita Nusantara (GAN) Muhammad Burhanuddin yang juga selaku Pembina Presidium menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan untuk mengawal program Asta Cita Presiden Prabowo agar terlaksana tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat.

“Segala bentuk sumbang saran dan kritik terhadap program pemerintah seyogianya disalurkan secara demokratis, tertib, tidak anarkistis, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat lembaga negara di republik ini,” tegasnya.(ray/jpnn)



