Presidium Postidar Kecam Keras Pernyataan Amien Rais Kepada Seskab Teddy

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh tergabung dalam Poros Profesional Terpadu untuk Indonesia Raya (Postidar) mengecam keras pernyataan mantan Ketua MPR RI Amien Rais terkait serangan pribadi kepada Sekretaris Kabinet (Sekkab) Teddy Indra Wijaya.

Presidium Postidar menilai pernyataan tersebut melalui kanal YouTube Amien Rais berpotensi menciptakan keresahan publik.

Hal ini disampaikan Ahmad Kailani, salah satu anggota Presidium Postidar kepada awak media di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

"Tudingan yang disampaikan Pak Amien Rais tidak hanya tidak mendidik, tetapi juga berpotensi masuk dalam kategori fitnah karena memberi label tanpa dasar yang jelas," kata Kailani dengan nada geram.

Postidar menyoroti bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan, untuk melakukan verifikasi informasi secara memadai sehingga narasi yang tidak akurat berisiko menyesatkan opini publik.

Dia menilai pernyataan tersebut sarat prasangka dan tidak mencerminkan sikap beradab. Kailani juga mengkhawatirkan kondisi Amien Rais yang dinilai semakin rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik.

Sulit bagi saya memahami cara berpikir dan bertindak Pak Amien Rais. Melabelkan seseorang dengan tuduhan keji tanpa dasar yang valid adalah tindakan yang tidak pantas,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Sulaiman Haikal, Ketua Pijar 98 sekaligus Presidium Postidar.