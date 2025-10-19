Close Banner Apps JPNN.com
Presma Universitas Jayabaya Dukung Baksos Kesehatan Alumni AAL Angkatan XLII 1996 Morosaka

Minggu, 19 Oktober 2025 – 23:29 WIB
Presma Universitas Jayabaya Dukung Baksos Kesehatan Alumni AAL Angkatan XLII 1996 Morosaka
Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jayabaya Hikmah Maulana Sai foto bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali saat menghadiri kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan XLII Tahun 1996 Morosaka di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/10/2025).

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jayabaya Hikmah Maulana Sai menghadiri kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan XLII Tahun 1996 Morosaka.

Kegiatan ini berlangsung di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/10/2025).

Turut hadir dalam acara ini di antaranya Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Bupati Bogor Rudy Susmanto, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah, Dandim, Danlanud, para alumni TNI AL, Ketua KNPI Putri Khairunnisa dan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Menurut Hikmah Maulana Sai, Baksos ini merupakan bentuk kolaborasi antara TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka mempererat sinergi antara aparat pertahanan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dia mengapresiasi aksi sosial Alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan XLII Tahun 1996 sebagai wujud kerja nyata di masyarakat.

"Kami Presiden Mahasiswa dan jajaran pengurus BEM Universitas Jayabaya mengapresiasi kegiatan sosial ini. Kedepan semoga  Alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan XLII Tahun 1996 terus berkarya nyata bagi masyarakat, negara dan bangsa," puji Hikmah sapaan akrabnya kepada media, Minggu (19/10/2025) di Jakarta.

Hikmah selaku Presiden Mahasiswa BEM Universitas Jayabaya akan turut membantu kedepannya sebagai relawan sosial dan siap bekerjasama dengan pihak panitia. Sebab, mahasiswa dalam Tridharma perguruan tinggi melaksanakan, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.

"Insyaallah civitas akademika dan mahasiswa Universitas Jayabaya kedepannya pada kegiatan yang berikutnya, siap bersinergi dengan Alumni Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan XLII Tahun 1996. Termasuk juga dengan Pemerintah Daerah Bogor dalam membantu dan melayani masyarakat," ucap Hikmah.

Presma BEM Universitas Jayabaya mendukung kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Alumni AAL Angkatan XLII Tahun 1996 Morosaka.

