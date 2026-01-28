Prestasi Dibayar Tuntas, Atlet PB Djarum Diguyur Bonus Rp 512 Juta

Rabu, 28 Januari 2026 – 21:57 WIB

jpnn.com - PB Djarum memberikan apresiasi kepada para atletnya yang berprestasi sepanjang 2025.

Klub asal Kudus itu menggelontorkan bonus dengan total mencapai Rp 512,7 juta sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian para pemainnya.

Manajer tim PB Djarum Fung Permadi menyebut bahwa bonus tersebut diberikan sebagai pengakuan atas kerja keras dan konsistensi para atlet dalam menjalani proses pembinaan.

Apresiasi itu diharapkan mampu menjadi motivasi sekaligus pelecut semangat agar para atlet terus meningkatkan prestasi ke level yang lebih tinggi.

"Semua ini adalah hasil dari latihan disiplin, evaluasi rutin, dan keberanian mereka untuk lompat usia saat kompetisi."

"Kami akan terus mengasah pondasi ini agar PB Djarum tetap melahirkan juara-juara yang siap bersinar di panggung dunia," ujar pria kelahiran 30 Desember 1967 itu.

PB Djarum tercatat memberikan penghargaan kepada 47 atlet kelompok usia U-17 dan U-19 yang berprestasi sepanjang 2025.

Tak hanya sektor remaja dan taruna, pasangan Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja serta Bobby Setiabudi/Melati Daefa Oktavianti juga turut menerima apresiasi.