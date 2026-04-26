Prestasi Gemilang, SMAN 2 Kerinci Sabet Juara JCC Empat Pilar MPR

Minggu, 26 April 2026 – 20:07 WIB

jpnn.com, JAMBI - SMAN 2 Kerinci keluar sebagai juara pertama Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 tingkat Provinsi Jambi.

Atas keberhasilan tersebut mereka mendapatkan medali, piala, serta uang pembinaan sebesar Rp 10 juta.

Selain itu, SMAN itu berhak mewakili Provinsi Jambi pada ajang LCC tingkat nasional.

Di final mereka mengalahkan SMAN 7 Sarolangun diposisi kedua dan SMAN 3 Kota Jambi sebagai juara ketiga.

Sebagai juara kedua dan ketiga, SMAN 7 Sarolaugun beserta SMAN 3 Kota Jambi memperoleh medali, piala serta uang pembinaan sebesar Rp 7,5 juta dan Rp 5 juta.

Keberhasilan SMAN 2 Kerinci keluar sebagai juara pertama LCC Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 tingkat Provinsi Jambi, disambut antusias oleh guru pembimbing Mikel Oktorius M.Pd.

Menurut Mikel pihaknya tidak menyangka bakal juara, melihat persaingan diantara peserta yang sangat ketat.

Dia mengatakan bahkan ketatnya persaingan LCC tahun sudah terasa sejak ditingkat kabupaten, saat mereka harus berlomba secara online.