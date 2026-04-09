JPNN.com - Pendidikan

Prestasi Luar Biasa, Parama Hansa Abhipraya Raih Rekor MURI di Usia Dini

Kamis, 09 April 2026 – 22:43 WIB
Parama Hansa Abhipraya meraih rekor Muri atas prestasinya. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Parama Hansa Abhipraya mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dalam kategori anak usia dini dengan prestasi lintas disiplin terbanyak.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Rama, sapaan akrabnya, yang dinilai berhasil menunjukkan capaian di berbagai bidang pada usia yang masih sangat muda.

Penghargaan MURI itu diserahkan langsung oleh Jaya Suprana bersama Direktur Utama MURI Aylawati Sarwono pada 8 April 2026.

Di usia 7 tahun, Rama tercatat memiliki prestasi di empat bidang sekaligus, yakni seni, matematika, olahraga, serta literasi dan budaya.

Anak kelahiran Bojonegoro itu telah menunjukkan bakat sejak usia tiga tahun dan terus mengembangkan kemampuannya dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Dalam bidang akademik, Rama meraih sejumlah penghargaan dari kompetisi olimpiade matematika tingkat nasional hingga internasional.

Selain itu, dia juga aktif di bidang seni dengan kemampuan bermain piano yang telah membawanya meraih prestasi di berbagai ajang kompetisi.

Di bidang olahraga, Rama mencatatkan prestasi melalui cabang catur tingkat nasional yang mengandalkan kemampuan berpikir strategis.

