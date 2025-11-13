Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Prestasi Mentereng Timur Kapadze yang Siap Melatih Timnas Indonesia

Kamis, 13 November 2025 – 04:00 WIB
Prestasi Mentereng Timur Kapadze yang Siap Melatih Timnas Indonesia - JPNN.COM
Timur Kapadze digosipkan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Foto: AFC.

jpnn.com, JAKARTA - Posisi pelatih kepala Timnas Indonesia kini tengah kosong.

Salah satu nama yang dikabarkan bakal melatih Jay Idzes dan kolega ialah Timur Kapadze.

Kapadze merupakan mantan pelatih Timnas Uzbekistan.

Baca Juga:

Media asal Uzbekistan Zamin memberitakan jika Kapadze siap untuk menjadi pelatih timnas Indonesia.

"Saya siap untuk memimpin Timnas Indonesia. Saya saat ini bebas dan menantikan tawaran," ungkap Kapadze, Rabu (12/11).

Masih menurut laporan Zamin yang mengutip Championat.asia, negosiasi di antara kedua pihak telah mencapai tahap akhir dan keputusan resmi akan dibuat dalam beberapa hari ke depan.

Baca Juga:

Prestasi Timur Kapadze

Sebelumnya Kapadze berhasil memimpin Timnas Uzbekistan melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah berhasil menjadi peringkat ketiga Kualifikasi Putaran Ketiga zona Asia.

Timur Kapadze dilaporkan sebagai kandidat utama untuk menangani Timnas Indonesia yang telah berpisah dengan Patrick Kluivert.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timur Kapadze  Timnas Indonesia  Patrick Kluivert  timnas Uzbekistan 
BERITA TIMUR KAPADZE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp