Prestasi SEA Games 2025 Berbuah Manis, Puja Lestari Digandeng Kapolri Masuk SIPSS

jpnn.com - Atlet panjat tebing nasional Puja Lestari menerima apresiasi langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berupa Rekrutmen Proaktif Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2026.

Apresiasi tersebut diberikan atas prestasi gemilang Puja yang berhasil meraih medali emas cabang olahraga panjat tebing nomor speed klasik putri pada SEA Games 2025 yang digelar di Bangkok Sport Climbing Center, Thailand, Sabtu (13/12/2025).

Dalam ajang tersebut, Puja mencatatkan waktu impresif 7,33 detik, mengungguli rekan senegaranya Susan Nur Hidayah yang meraih perak dengan catatan 8,22 detik, serta atlet Thailand Kanyanat Arsakit yang membawa pulang perunggu dengan perolehan waktu 12,07 detik.

Puja pun mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas apresiasi yang diterima dari pimpinan tertinggi Polri tersebut.

“Iya, alhamdulillah Puja mendapatkan apresiasi dari Kapolri Rekrutmen Proaktif SIPSS."

"Ini diberikan karena Puja berhasil meraih medali emas di SEA Games Thailand pada cabang olahraga panjat tebing,” kata Puja kepada JPNN.com Minggu (19/1/2026).

Puja juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama ini memberikan dukungan dan perhatian terhadap perjalanan kariernya.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tak lupa kepada Bapak Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, selaku Wakil Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, beserta seluruh jajaran,” ungkapnya.