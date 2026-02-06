Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Prestige Image Motorcars Hadirkan Pindad Maung di IIMS 2026, Garang!

Jumat, 06 Februari 2026 – 20:29 WIB
Dukung inovasi nasional, Prestige Image Motorcars hadirkan Pindad Maung di IIMS 2026, tampilannya garang. Foto dok. Prestige

jpnn.com, JAKARTA - Prestige Image Motorcars kembali menunjukkan komitmennya dalam memajukan industri otomotif dalam negeri, lewat keikutsertaan di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Prestige memboyong kendaraan taktis kebanggaan bangsa, Pindad Maung MV1 dan MV2 4x4, untuk tampil di Hall B, Booth B9, di JIExpo Kemayoran, (5-15/2).

Kehadiran dua unit kendaraan taktis itu menjadi simbol kolaborasi kuat antara industri pertahanan nasional dan visi Prestige, dalam menghadirkan kendaraan yang tidak hanya unggul secara desain, tetapi juga tangguh dalam performa. 

Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, terkait penggunaan kendaraan dinas operasional Maung bagi jajaran menteri dan pejabat negara guna mendorong kemandirian industri nasional. 

"Dukungan konkret terhadap manufaktur lokal akan berkontribusi pada peningkatan daya saing serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan impor," ujar Rudy Salim," kata CEO Prestige Image Motorcars, Rudy Salim, Jumat (6/2).

Rudy menegaskan bahwa partisipasi ini merupakan strategi jangka panjang untuk mengintegrasikan ekosistem otomotif nasional melalui kemitraan strategis lintas sektor.

Menurutnya, Pindad Maung adalah refleksi dari kematangan rekayasa dalam negeri yang mampu menjawab kebutuhan strategis masa depan.

"Kami sangat menyambut baik kebijakan pemerintah sebagai langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan terhadap produk dalam negeri," ujarnya.

