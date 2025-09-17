Close Banner Apps JPNN.com
Presuniv Hadirkan Para Puteri Indonesia Demi Mendongkrak Daya Saing Mahasiswa di Dunia Kerja

Rabu, 17 September 2025 – 10:30 WIB
Presuniv menghadirkan para Puteri Indonesia di kampus demi mendongkrak daya saing mahasiswa di dunia kerja, . Fot: Dokumentasi Presuniv

jpnn.com - JAKARTA - Persaingan di pasar kerja merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.  Setiap tahunnya, puluhan ribu lulusan baru dari berbagai universitas di seluruh Indonesia memasuki pasar kerja. 

Hal ini menciptakan kompetisi yang makin ketat bagi setiap pencari kerja. Perbedaan kecil dalam berkomunikasi atau bahkan cara menampilkan diri dapat menjadi faktor penentu dalam proses rekrutmen.

Untuk menjawab tantangan tersebut, President University (Presuniv) menggandeng PT Mustika Ratu Tbk dan Yayasan Puteri Indonesia menggelar kelas Fashion for Professionals.

Tujuannya ialah untuk membekali keterampilan non-akademis dan mendukung pengembangan diri bagi para mahasiswanya.

Presuniv menghadirkan para Puteri Indonesia, tokoh-tokoh yang terbukti telah memiliki personal branding yang kuat untuk memberikan tips-tips berharga kepada para mahasiswa agar lebih siap dan sukses memasuki dunia kerja.

Dosen Kelas Fashion for Professionals Presuniv Ferawati Natalita, S.H., LL.M.,  mengatakan bahwa dunia kerja saat ini tidak hanya menuntut kompetensi akademik, tetapi juga personal branding dan professional presence.

"Di era modern saat ini, personal branding sudah menjadi suatu kebutuhan yang menentukan bagaimana seorang individu dipandang oleh dunia profesional," katanya,  Rabu (17/9)

Dengan menerapkan cara berpenampilan yang baik di lingkungan profesional akan bisa mendukung perkembangan karier para mahasiswa ke depannya.

Presiden University (Presuniv) menghadirkan enam Puteri Indonesia demi mendongkrak daya saing mahasiswa di dunia kerja.

