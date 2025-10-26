Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Presuniv Jadi Universitas Pertama di Indonesia Mengintegrasikan Roblox ke Kurikulum Pembelajaran

Minggu, 26 Oktober 2025 – 14:35 WIB
Vice President of Civility & Partnerships, Tami Bhaumik dan Senior Director of Education Policy & Partnerships di Roblox, Adam Seldow berkunjung ke Indonesia untuk mengunjungi kampus utama President University di Jababeka, Cikarang, Jawa Barat. Foto: Dokumentasi Presuniv

jpnn.com - JAKARTA - President University (Presuniv) menjadi universitas pertama di Indonesia yang mengintegrasikan Roblox ke dalam kurikulum pembelajaran.

Sejak awal tahun ajaran 2025–2026, President University telah memulai inisiatif pembelajaran inovatif mengintegrasikan Roblox sebagai salah satu media untuk belajar di beberapa fakultas.

"President University mungkin bukan universitas pertama yang memiliki peta di Roblox, tetapi kami adalah universitas dengan rektor yang paling mendukung Roblox di dunia," kata Rektor President University Handa Abidin, S.H., LL.M., Ph.D. dalam kuliah tamu bertajuk “Roblox in President University” baru-baru ini.

Inovasi ini mendapat perhatian dan apresiasi dari tim Roblox. Sebagai bentuk dukungan dan pengakuan atas langkah tersebut, Vice President of Civility & Partnerships, Tami Bhaumik dan Senior Director of Education Policy & Partnerships di Roblox, Adam Seldow berkunjung ke Indonesia untuk mengunjungi kampus utama President University di Jababeka, Cikarang, Jawa Barat. 

Dalam kunjungan ini, Seldow juga menjadi pembicara utama pada kuliah tamu tersebut.

Sebagai platform yang sangat digemari oleh generasi muda, Roblox menawarkan tingkat fleksibilitas dan kebebasan berkreasi yang tinggi. 

Tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, Roblox kini berkembang menjadi alat pembelajaran inovatif yang mendorong eksplorasi, kolaborasi, dan pembelajaran berbasis pengalaman langsung di dunia virtual.

Seldow menyoroti bagaimana Roblox dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif. 

