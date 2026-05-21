Daerah - Sumsel

Pria Asal Lahat yang Hilang di Sungai Lematang Ditemukan Meninggal

Kamis, 21 Mei 2026 – 17:50 WIB
Jasad korban saat akan dievakuasi menuju RSUD Dr H M Rabain Muara Enim. Foto: Dokumen polisi.

jpnn.com, LAHAT - Warga Desa Muara Gula Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang mengapung di tepian Sungai Lematang, Rabu (20/5/2026) sekitar pukul 08.30 WIB. 

Korban diketahui berinisial Z (46) warga Desa Tanjung Jambu, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang sejak awal Mei 2026 setelah mandi di Sungai Lematang dan tidak kembali ke rumah. 

Penemuan tersebut langsung dilaporkan oleh warga kepada pihak kepolisian. 

Kapolsek Gunung Megang AKP KMS Erwin menerangkan bahwa setelah menerima laporan, personel langsung menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan evakuasi. 

"Petugas bersama unit terkait segera mendatangi lokasi guna melakukan pengecekan, olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari para saksi," terang Erwin, Kamis (21/5/2026). 

Berdasarkan informasi saksi, jasad korban pertama kali terlihat mengapung di pinggir sungai tidak jauh dari area pangkalan pasir milik warga setempat. 

"Hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Selain itu barang-barang milik korban juga masih lengkap di lokasi sebelumnya," kata Erwin. 

Keluarga korban menyebut Z memiliki riwayat penyakit kram yang diduga kambuh saat korban mandi di sungai hingga menyebabkan tenggelam. 

Dua pekan hilang di Sungai Lematang, pria berinisial Z (46) ditemukan meninggal dunia.

