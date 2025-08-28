Close Banner Apps JPNN.com
Pria Asal Semarang Ini Jadi Tersangka Pembunuhan Kacab Bank, Tak Disangka

Kamis, 28 Agustus 2025 – 18:56 WIB
Pria Asal Semarang Ini Jadi Tersangka Pembunuhan Kacab Bank, Tak Disangka
Proses penangkapan Rohmat Sukur, pelaku pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BRI MIP oleh aparat kepolisian di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Jacklyn Choppers.

jpnn.com, SEMARANG - Warga Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah dikejutkan dengan kabar penangkapan Rohmat Sukur (RS), salah satu tersangka kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BRI Muhammad Ilham Pradipta (MIP).

Rohmat Sukur ditangkap aparat kepolisian di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang, Minggu (24/8) dini hari.

Padahal, bagi warga sekitar tempat tinggalnya, pria berusia 40-an tahun itu dikenal sebagai pribadi ramah, supel dan aktif di kegiatan masyarakat.

“Orangnya itu baik, tidak neko-neko. Suka guyon, nyanyi-nyanyi, jogetan. Jadi ya tidak nyangka kalau sampai terlibat begitu,” kata Sriati Agus, tetangga RS, Kamis (28/8).

Rohmat Sukur sudah menetap di kawasan Semarang Timur, Kota Semarang lebih dari 15 tahun bersama istri dan anaknya.

Dia kerap terlihat mengikuti kegiatan lingkungan, termasuk rangkaian peringatan HUT ke-80 RI.

Bahkan, seminggu sebelum penangkapan, Rohmat Sukur masih hadir di acara tirakatan dan mendapat doorprize kompor gas.

Meski dikenal dekat dengan warga, pekerjaan sehari-hari Rohmat Sukur tidak banyak diketahui. Warga hanya mengetahui ia sering bepergian ke Jakarta sebagai sopir.

Warga Semarang Timur ini menjadi satu di antara pelaku pembunuhan Kepala Cabang BRI di Jakarta.

