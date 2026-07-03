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JPNN.com - Internasional

Pria Bakar Diri di Depan Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 – 10:33 WIB
Pria Bakar Diri di Depan Markas PBB New York - JPNN.COM
Gedung Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. ANTARA/Aditya E.S. Wicaksono/am.

jpnn.com - ISTANBUL - Seorang pria melakukan aksi bakar diri depan markas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat.

Menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial, peristiwa itu terjadi pada Kamis (2/7) pukul 7 malam waktu setempat (Jumat pukul 06.00 WIB), di dekat persimpangan East 43rd Street dan First Avenue.

Sebagaimana tertangkap kamera pengawas PBB, pelaku terlihat menancapkan bendera terkait pemerintahan Tibet dalam pengasingan di trotoar dekat lokasi kejadian.

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Pria itu lekas dievakuasi ke Rumah Sakit Bellevue. Kondisi pria itu dilaporkan kritis.

Laporan juga menyebut ditemukannya sejumlah selebaran di lokasi kejadian yang memuat tuntutan agar "China keluar dari Tibet".

Pihak kepolisian setempat telah memulai penyelidikan atas kejadian tersebut.

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Sementara itu, bendera yang ditancapkan si pelaku terpantau masih berkibar di lokasi hingga satu jam setelah kejadian.

Adapun Tibet sudah sejak 1951 berada di bawah kekuasaan China, yang menyebut pengambilalihan wilayah tersebut sebagai "pembebasan damai".

Seorang pria melakukan aksi bakar diri depan markas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat.

Sumber ANTARA

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TAGS   bakar diri  Pria bakar diri  Markas PBB  New York  Tibet  China 
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