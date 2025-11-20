Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pria Berkaus Loreng Disiram Air Keras di Tangsel

Kamis, 20 November 2025 – 16:52 WIB
Pria Berkaus Loreng Disiram Air Keras di Tangsel - JPNN.COM
Petugas dari rumah sakit daerah saat merawat sejumlah korban penyiraman air keras di Tangserang Selatan. ANTARA/HO-Polres Tangerang Selatan

jpnn.com, TANGSEL - Pria berkaus loreng dan temannya disiram air keras di Jalan Aria Putra, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel).

Korban yang mengendarai motor saat kejadian mengalami luka bakar di bagian tubuh dan muka.

Polres Tangsel masih menyelidiki kasus ini.

Baca Juga:

"Penyidik masih melakukan pendalaman atas kasus ini," kata Kasi Humas Polres Tangsel AKP Agil, Kamis (20/11).

Dia mengatakan jajaran tim penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreakrim) masih melakukan proses pendalaman terhadap identitas para terduga pelaku.

"Untuk identitas pelaku dan motif tindakannya masih belum diketahui," ujarnya.

Baca Juga:

AKP Agil menjelaskan berdasarkan laporan bahwa peristiwa penyiraman air keras itu terjadi pada Selasa (18/11) lalu.

Atas insiden tersebut, kedua korban mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuhnya termasuk di muka.

Dua pengendara motor jadi korban penyiraman air keras di Tangerang Selatan (Tangsel).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Air Keras  Disiram air keras  Tangsel  Polres Tangsel 
BERITA AIR KERAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp