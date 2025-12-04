Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Pria Berkaus Merah Itu Wamensos Agus Jabo, Luar Biasa

Kamis, 04 Desember 2025 – 09:55 WIB
Pria Berkaus Merah Itu Wamensos Agus Jabo, Luar Biasa - JPNN.COM
Wamensos Agus Jabo Priyono (mengenakan kaus merah) saat mengawal langsung penyaluran bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang pada Rabu (3/12/2025). Foto: Kemensos/Antara

jpnn.com - ACEH TAMIANG - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono turun langsung ke lokasi terdampak banjir bandang Sumatra.

Pria berusia 56 tahun itu mengawal langsung pengiriman bantuan logistik dari Kemensos untuk korban di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh pada Rabu (3/12).

Bersama rombongan Kemensos, Agus Jabo berangkat dari Medan, Sumatera Utara, menuju posko pengungsian di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, menggunakan mobil.

Baca Juga:

"Saya menuju Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Kami membawa logistik, ada juga melalui jalur udara," kata Agus, Kamis (4/12).

Pendistribusian bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan kemanusiaan terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan akibat bencana alam.

Aceh Tamiang menjadi salah satu lokasi yang sempat terisolasi akibat longsor menutup jalan dan menyebabkan akses menyalurkan bantuan terhambat.

Baca Juga:

Bantuan dari Kemensos merupakan bagian dari kolaborasi penanganan bencana yang dipimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan melibatkan banyak unsur seperti TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, hingga sukarelawan.

"Kemanusiaan adalah hukum paling tinggi. Mari sayangi saudara-saudara sebangsa dan setanah air," ujar Wamensos.

Lihat apa yang dilakukan Wamensos Agus Jabo. Dia pun bilang sayangilah saudara-saudara setanah air.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wamensos Agus Jabo  Banjir Bandang  Agus Jabo  Aceh Tamiang  Kemensos 
BERITA WAMENSOS AGUS JABO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp