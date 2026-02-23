Close Banner Apps JPNN.com
Pria Bersenjata Mencoba Masuk ke Kediaman Donald Trump, Ditembak Mati

Senin, 23 Februari 2026 – 10:02 WIB
Presiden AS Donald Trump. Foto: Saul Loeb/AFP

jpnn.com - MOSKOW - Dinas Rahasia Amerika Serikat (AS) menembak mati seorang pria bersenjata yang berupaya memasuki areal kediaman Presiden AS Donald Trump di Mar-a-Lago, Florida, Minggu (22/2) dini hari.

Demikian disampaikan juru bicara Dinas Rahasia AS Anthony Guglielmi.

“Seorang pria bersenjata ditembak dan tewas oleh agen Dinas Rahasia AS dan Palm Beach County Sheriff's Office (Kantor Sheriff Palm Beach County/PBSO)) setelah secara tidak sah memasuki perimeter pengamanan di Mar-a-Lago pagi ini,” ujar Guglielmi di platform X.

Pria tersebut, yang disebut berusia 20-an tahun, terlihat di gerbang utara properti Mar-a-Lago dengan membawa senapan laras panjang dan sebuah jeriken bahan bakar, menurut pernyataan Dinas Rahasia.

Pria tidak dikenal tersebut kemudian diadang dan ditembak mati oleh agen Dinas Rahasia serta seorang deputi kepolisian.

Tidak ada agen maupun petugas kepolisian yang terluka dalam insiden tersebut.

Sheriff Palm Beach County Ric Bradshaw dalam konferensi pers mengatakan tersangka, seorang pria kulit putih, ditembak mati setelah mengarahkan senapan ke petugas.

“Ia diperintahkan untuk menjatuhkan dua barang yang dibawanya. Ia meletakkan jeriken bensin dan mengangkat senapan ke posisi menembak.”

Seorang pria bersenjata ditembak mati karena mencoba masuk ke kediaman Presiden AS Donald Trump.

Sumber Sputnik/RIA Novosti-OANA

