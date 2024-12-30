JPNN.com - Kriminal

Pria di Cianjur Tewas Dibacok di Gudang Sepeda Motor

Minggu, 03 Mei 2026 – 02:30 WIB
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com - Tim dari Polres Cianjur, Jawa Barat masih menyelidiki kasus dugaan pembacokan yang menyebabkan korban Agit Pratama (39) warga setempat, tewas di gudang sepeda motor, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur.

Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yurikho Hadi menyebut petugas tengah melakukan pendalaman dan penyelidikan guna mengungkap identitas pelaku serta segera melakukan penangkapan.

Pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta keterangan saksi guna mengungkap motif yang dilakukan pelaku sehingga menyebabkan korban kehilangan nyawa setelah mendapat sejumlah bacokan.

"Secepatnya kami tangkap pelaku dan petugas sudah memasang garis polisi di lokasi kejadian," kata dia, Sabtu (2/5/2026).

Informasi yang dihimpun dari sejumlah saksi mata menyebutkan korban sempat menghindari beberapa kali sabetan senjata tajam jenis golok pelaku.

Korban kemudian melarikan diri ke dalam gudang, namun dikejar pelaku hingga akhirnya tersungkur di dalam gudang dengan tubuh bersimbah darah.

Pelaku yang melihat korban bersimbah darah masih sempat melayangkan beberapa kali sabetan senjata tajam ke tubuh pelaku.

Pelaku kemudian keluar dari dalam gudang dan melarikan diri dengan sepeda motor.

Polres Cianjur, Jawa Barat masih menyelidiki kasus dugaan pembacokan yang menyebabkan korban Agit Pratama (39) tewas dibacok di gudang motor.

