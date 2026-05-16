JPNN.com - Kriminal

Pria di Cirebon Diduga Menggauli Anak Tiri, Korban Lapor Polisi

Sabtu, 16 Mei 2026 – 02:50 WIB
Ilustrasi korban kekerasan seksual. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Penyidik Polresta Cirebon menyelidiki kasus dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan seorang pria terhadap anak tirinya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang belakangan viral di media sosial.

Kepala Satreskrim Polresta Cirebon Kompol I Putu Ika Prabawa menyebut pihaknya sedang menindaklanjuti laporan resmi dari korban terkait kasus tersebut melalui proses penyelidikan dan pendalaman keterangan dari sejumlah pihak.

"Korban sudah membuat laporan. Saat in dalam proses penyelidikan (terkait kasus tersebut)," kata dia, Jumat (15/5/2026).

Menurut Kompol Putu, penanganan perkara tersebut dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku guna memastikan seluruh fakta dalam kasus tersebut dapat terungkap.

Putu juga memastikan korban dalam perkara itu telah berusia dewasa, sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Dia mengatakan penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti dan informasi tambahan untuk mendukung proses penanganan kasus tersebut.

Kepolisian akan melakukan langkah-langkah penyelidikan secara menyeluruh sebelum menentukan tahapan hukum berikutnya.

"Untuk korban, saat ini usianya sudah dewasa," katanya.

Penyidik Polresta Cirebon menyelidiki kasus pria diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak tirinya sejak korbaan masih SMA di Kabupaten Cirebon.

