Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pria di Jaksel Ditemukan Tewas di Balkon Hotel, Satu Unit Senpi Tergeletak di Sampingnya

Jumat, 17 Juli 2026 – 20:41 WIB
Pria di Jaksel Ditemukan Tewas di Balkon Hotel, Satu Unit Senpi Tergeletak di Sampingnya - JPNN.COM
Ilustrasi Police Line. Foto: dok JPNN

jpnn.com, KUNINGAN - Seorang pria berinisial WH, 47, ditemukan tewas dengan satu unit senjata api (senpi) tergeletak di sampingnya di balkon hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/7) malam.

"Bapak ini kan menginap di hotel. Terus di hotel ditemani sama saksi. Terus dicek ternyata ya meninggal dunia," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Joko mengatakan pria tersebut memiliki masalah rumah tangga dengan sang istri.

Baca Juga:

Ia mengungkapkan WH selaku suami merasa bersalah dalam hubungan, sehingga ia bersama istri sedang berusaha memperbaiki hubungan.

"Memang awalnya suaminya merasa salah sama istrinya, kemudian hari itu sebenarnya komunikasi baik sama istrinya, dan mereka bermaksud untuk memperbaiki," katanya.

Hingga akhirnya, sang pria memutuskan menginap di hotel dan diantarkan oleh sopir yang kemudian berada di parkiran.

Baca Juga:

Tak lama kemudian, sang istri datang ke hotel lantaran baru saja menerima pesan minta maaf dari suaminya.

"Iya, justru itu, sempat minta maaf. Kemudian kan WA, kemudian, istri kan curiga, istri datanglah ke hotel," ucapnya.

Seorang pria berinisial WH, 47, ditemukan tewas dengan satu unit senjata api (senpi) tergeletak di sampingnya di balkon hotel di kawasan Kuningan, Jaksel, Rabu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penemuan mayat  penemuan mayat di hotel  Kuningan  Jakarta Selatan 
BERITA PENEMUAN MAYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp