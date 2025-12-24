Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pria di Kampar Bertindak Kalap Gegara Mantan Istri Memiliki Pasangan Baru

Rabu, 24 Desember 2025 – 17:03 WIB
Pria di Kampar Bertindak Kalap Gegara Mantan Istri Memiliki Pasangan Baru - JPNN.COM
Pelaku pembakaran rumah mantan istri ditangkap polisi. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - KAMPAR - Polsek Kampar menangkap seorang pria berinisial AR (34) yang diduga membakar rumah milik mantan istrinya RE (30) di Desa Penyasawan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Pelaku ditangkap kurang dari 24 jam setelah kejadian, Selasa (23/12/2025) sekitar pukul 14.00 WIB.

Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan S menjelaskan pelaku ditangkap saat berada di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kampar.

Baca Juga:

Aksi pembakaran tersebut terekam kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian.

“Motif pelaku diduga karena sakit hati. Mantan istrinya menolak rujuk dan diketahui telah memiliki pasangan baru, sehingga pelaku nekat membakar rumah korban,” kata Boby Rabu (24/12).

Aksi pembakaran rumah mantan istri terjadi pada Senin (23/12/2025) sekitar pukul 03.00 WIB.

Baca Juga:

Seorang saksi bernama Yuda Aria Pratama, yang merupakan tetangga korban, melihat api berasal dari loteng ruang tamu rumah korban.

Saat itu, korban sudah berada di luar rumah untuk menyelamatkan diri.

Seorang pria di Kampar inisial AR bertindak kalap gegara mantan istrinya menolak rujuk dan diketahui telah memiliki pasangan baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polres Kampar  pembakaran rumah  Mantan Istri  CCTV 
BERITA POLRES KAMPAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp