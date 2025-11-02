Pria di Lubuk Linggau Akhiri Hidup dengan Gantung Diri

jpnn.com, LUBUK LINGGAU - Seorang pria berinisial S (37) mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di kediamannya di Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, Jumat (31/10/2025) sekitar pukul 10.30 WIB.

Meninggalnya korban pertama kali diketahui oleh istrinya.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

“Korban pertama kali ditemukan oleh saksi, yang merupakan istri korban, saat baru kembali ke rumah. Saksi yang tidak menemukan korban di dalam rumah kemudian mencarinya ke area samping rumah dan mendapati korban sudah dalam keadaan meninggal dunia,” ungkap Nandang, Sabtu (1/11/2025).

Setelah kejadian, saksi langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Beberapa tetangga kemudian membantu mengevakuasi korban ke dalam rumah sambil menunggu kedatangan polisi.

Tak lama, petugas dari Polres Lubuk Linggau tiba di lokasi dan langsung melakukan pengamanan TKP, dokumentasi, serta pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi, termasuk istri korban dan warga sekitar.

Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

“Pihak keluarga telah menerima kejadian ini sebagai musibah dan menolak dilakukan visum maupun autopsi. Surat pernyataan resmi juga sudah ditandatangani di atas materai,” kata Nandang.