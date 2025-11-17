Pria di Muara Enim Ditangkap gegara Kepergok Simpan Sabu-Sabu

jpnn.com, MUARA ENIM - Seorang pria berinisial HHR (34) warga Dusun II, Desa Tanjung Serian, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim diringkus polisi setelah kedapatan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di sebuah pondok pinggir jalan Desa Kepur pada Selasa (11/11/25) sekitar pukul 02.00 WIB.

Kasat Resnarkoba Polres Muara Enim Iptu A. Yurico menerangkan bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkotika.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Satresnarkoba Polres Muara Enim segera melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku.

"Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 9 paket kecil sabu-sabu seberat bruto 10 gram yang disembunyikan di saku celana jeans biru yang dikenakan pelaku," terang Yurico, Senin (17/11/2025).

Selain barang haram, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai Rp 20.000, dua plastik klip bening, dan satu unit ponsel Vivo Y71 warna merah yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba.

"Pelaku HHR yang tidak memiliki pekerjaan tetap ini mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang yang saat ini masih dalam pengejaran anggota kami. Dari hasil pemeriksaan awal, motif pelaku mengedarkan narkoba adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," kata Yurico.

"Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Muara Enim untuk proses penyidikan lebih lanjut,” sambung Yurico.

Kata Yurico bahwa pihaknya masih melakukan pengembangan perkara untuk menelusuri jaringan pemasok barang haram tersebut.