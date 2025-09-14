Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Pria di Musi Rawas Ditangkap saat Menimbang Sabu-Sabu

Minggu, 14 September 2025 – 15:45 WIB
Pria di Musi Rawas Ditangkap saat Menimbang Sabu-Sabu
Tersangka saat diamankan di Polres Mura. Foto: Dokumen polisi for JPNN.com.

jpnn.com - Tim Eagle Satresnarkoba Polres Musi Rawas menangkap pria berinisial AP (29) yang diduga terlibat dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu.

Tersangka ditangkap di kontrakannya di Kelurahan B Srikaton, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Mura, Senin (8/9/2025) sekitar pukul 15.30 WIB.

Kasat Resnarkoba Polres Musi Rawas AKP Aston L Sinaga saat dikonfirmasi membenarkan telah meringkus tersangka AP.

Baca Juga:

"Benar, kami telah berhasil meringkus AP, atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu seberat bruto 5,70 Gram," ungkap Aston, Minggu (14/9/2025).

Kata Aston, penangkapan terhadap tersangka bermula saat anggota mendapat laporan oleh warga bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di satu rumah kontrakan di Kelurahan B Srikaton.

Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pengintaian sekaligus penangkapan dipimpin langsung Kasat Resnarkoba didampingi, KBO Resnarkoba dan Kanit Lidik II Resnarkoba meluncur ke TKP.

Baca Juga:

"Setiba di lokasi ternyata benar, tersangka berada di TKP, kebetulan tersangka sedang duduk dan menimbang narkotika jenis sabu-sabu di lokasi, sehingga dengan sigap anggota meringkus tersangka," kata Aston.

Selain tersangka, personel juga menyita BB berupa lima bungkus plastik klip sedang yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu-sabu seberat bruto 5,70 Gram, satu buah timbangan merk pocket scale, satu buah dompet berlogo H, satu bal plastik klip bening berukuran kecil, uang senilai Rp 495.000 dan satu buah handphone (Hp) merk Samsung warna Silver.

Pria berinisial AP (29) ditangkap personel Satresnarkoba Polres Musi Rawas saat sedang menimbang narkoba jenis sabu-sabu. Begini kasusnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   sabu-sabu  narkoba  Musi rawas  polres musi rawas  Ditangkap 
