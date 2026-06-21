Pria di Palembang Dibacok Saat Mempertahankan Motor, 1 Pelaku Ditangkap, 1 Masih Diburu Polisi

Minggu, 21 Juni 2026 – 15:45 WIB

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang pria, Aditya Saputra (23), warga Jalan DI Panjaitan, Lorong Asli, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengalami luka serius setelah diserang dua orang tak dikenal saat mempertahankan sepeda motornya dari upaya pembegalan.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Bungaran V, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan SU I, Kota Palembang, Sumsel, Jumat (19/6) sekitar pukul 21.30 WIB.

Dari keterangan korban, kejadian berawal saat dia melintas di lokasi dan dihentikan dua orang tak dikenal.

Lalu, salah satu pelaku berpura-pura meminta diantar menuju kawasan Plaju.

Namun, di tengah perjalanan, pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan berusaha merampas barang berharga serta sepeda motor korban.

Aditya yang berupaya mempertahankan kendaraannya justru menjadi sasaran serangan brutal.

Korban mengalami sejumlah luka bacok dan tusukan di beberapa bagian tubuh, termasuk leher, kepala, tangan, lengan, dagu, hidung, hingga kedua lutut.

Dalam kondisi terluka, korban sempat berteriak meminta pertolongan warga.