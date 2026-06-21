Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pria di Palembang Dibacok Saat Mempertahankan Motor, 1 Pelaku Ditangkap, 1 Masih Diburu Polisi

Minggu, 21 Juni 2026 – 15:45 WIB
Pria di Palembang Dibacok Saat Mempertahankan Motor, 1 Pelaku Ditangkap, 1 Masih Diburu Polisi - JPNN.COM
Ilustrasi pembacokan di Palembang. Ilustrasi Foto: Ardissa Barack/JPNN.com

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang pria, Aditya Saputra (23), warga Jalan DI Panjaitan, Lorong Asli, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengalami luka serius setelah diserang dua orang tak dikenal saat mempertahankan sepeda motornya dari upaya pembegalan.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Bungaran V, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan SU I, Kota Palembang, Sumsel, Jumat (19/6) sekitar pukul 21.30 WIB. 

Dari keterangan korban, kejadian berawal saat dia melintas di lokasi dan dihentikan dua orang tak dikenal.

Baca Juga:

Lalu, salah satu pelaku berpura-pura meminta diantar menuju kawasan Plaju.

Namun, di tengah perjalanan, pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan berusaha merampas barang berharga serta sepeda motor korban.

Aditya yang berupaya mempertahankan kendaraannya justru menjadi sasaran serangan brutal. 

Baca Juga:

Korban mengalami sejumlah luka bacok dan tusukan di beberapa bagian tubuh, termasuk leher, kepala, tangan, lengan, dagu, hidung, hingga kedua lutut. 

Dalam kondisi terluka, korban sempat berteriak meminta pertolongan warga.

Seorang pria di Palembang dibacok saat mempertahankan sepeda motor dari pelaku perampasan. Satu pelaku ditangkap warga, satu lagi masih diburu polisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polisi  pembacokan  Perampasan motor  Palembang 
BERITA POLISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp