JPNN.com - Daerah - Sumsel

Pria di Palembang Ditemukan Meninggal Dunia, Kondisi Mengenaskan

Jumat, 21 November 2025 – 17:15 WIB
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com - Warga jalan Lebak Murni Perum Lembah Hijau, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Palembang digemparkan dengan penemuan mayat laki-laki yang sudah membusuk, Kamis (20/11/2025), sekitar pukul 20.00 WIB. 

Pria tersebut bernama Mulyadi (54). Korban ditemukan sudah membusuk di dapur rumahnya dengan posisi telungkup, memakai celana pendek dan tidak mengenakan baju. 

Mayat pria tersebut pertama kali ditemukan oleh istri korban bernama Emi, saksi Zubaidah dan Hariyanto.

Awalnya mereka melihat pintu depan rumah tidak terkunci.

Kemudian istri korban dan saksi-saksi masuk ke dalam rumah melihat keadaan korban yang sudah meninggal dunia dalam keadaan tengkurap dilantai dapur dan ditemukan balsem didekat korban. 

"Benar, kami mendapati adanya laporan penemuan mayat dan langsung mendatangi TKP," Ungkap Kapolsek Sako AKP Makmun Nartawinata, Jumat (21/11/2025). 

Kata Makmun, berdasarkan keterangan istri korban bernama Emi dan saksi HS bahwa korban sering sakit sesak nafas dan sering minta dikerok oleh saksi HS.

"Jadi dari keterangan istri korban bahwa korban ini sering mengalami sesak nafas," kata Makmun. 

Diduga sakit, pria lansia bernama Mulyadi (54) ditemukan meninggal dunia di rumahnya dengan kondisi mengenaskan.

