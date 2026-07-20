Pria di Palembang Tewas Ditikam saat Menagih Utang, Pelaku Sudah Ditangkap

jpnn.com - Rjivandri Prawira (41) warga Jalan Macan Kumbang Raya, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang tewas setelah mengalami luka tusuk saat terlibat perkelahian dengan seorang pria berinisial SJ (25).

Peristiwa berdarah itu terjadi di Jalan Kapten Anwar Arsyad, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan IB I Palembang, Sabtu (18/7/2026) sekitar pukul 19.45 WIB.

Kapolsek IB I Palembang Kompol Fauzi Saleh menerangkan bahwa pihaknya menerima laporan melalui layanan darurat 110 terkait adanya perkelahian di lokasi kejadian.

Baca Juga: Pencuri Becak di SU II Palembang Dibekuk Polisi di Rumahnya

Petugas piket bersama personel gabungan langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP).

Saat tiba di lokasi, korban telah dievakuasi warga ke RS Graha Mandiri. Namun, setelah mendapat pemeriksaan medis, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian punggung.

"Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, identitas terduga pelaku berhasil diketahui, yakni SJ (25) warga Desa Tempirai, Kabupaten PALI," terang Fauzi, Senin (20/7/2026).

Baca Juga: Polda Sumsel Tangkap 2 Pemalsu Situs Pendaftaran Bhayangkara Run 2026

Berdasarkan keterangan saksi Rendy, sebelum kejadian korban berniat menagih utang kepada pelaku. "Jadi korban ini hendak menagih utang," ujar Fauzi.

Seorang rekan korban lebih dulu mendatangi pelaku. Namun, justru terjadi cekcok hingga berujung pemukulan. Rekan korban kemudian menghubungi korban untuk meminta bantuan.