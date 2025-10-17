Pria di Pasar Rebo Jaktim Mengamuk dan Sandera Dua Anak Kandungnya

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria mengamuk dan menyandera dua anak kandungnya di sebuah rumah toko (ruko) fotokopi di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Jumat. Menurut warga sekitar, pelaku diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

"Menurut warga pelaku sering berhalusinasi tinggi atau stres," kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur, Abdul Wahid saat dikonfirmasi di Jakarta.

Korban pada Jumat pagi menyandera dua anak kandungnya di dalam sebuah ruko fotokopi.

Abdul menyebutkan, pihaknya menerima laporan mengenai kejadian tersebut sekitar pukul 08.35 WIB. "Lalu warga langsung berinisiatif datang ke Kantor Sektor Pemadam Pasar Rebo untuk meminta bantuan," ujar Wahid.

Petugas Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur tiba di lokasi sekitar pukul 08.46 WIB dan berhasil menangani situasi tersebut pada pukul 09.29 WIB. "Personel yang diturunkan satu unit mobil berisi tiga personel Gulkarmat," katanya.

Atas kejadian ini, Suku Dinas (Sudin) Gulkarmat Jakarta Timur kembali mengimbau masyarakat agar segera melapor jika menemui peristiwa darurat atau situasi yang mengancam keselamatan jiwa.

Laporan bisa disampaikan ke Command Center Damkar Jakarta melalui nomor darurat 112 atau 021-63858213.(antara/jpnn)