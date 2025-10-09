Pria di Tasikmalaya Menganiaya Istri yang Suka Main Medsos, Ada Motif Cemburu

Kamis, 09 Oktober 2025 – 02:02 WIB

jpnn.com - Penyidik Polres Tasikmalaya menangkap IN (28) yang melakukan penganiayaan terhadap istrinya, AN (27) hingga korban mengalami luka serius.

Penganiayaan terjadi di Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Konon IN tega menganiaya sang istri lantaran kesal dan cemburu terhadap korban yang sering main media sosial (medsos).

"Motifnya cemburu, korban suka main Tiktok-an, di situ banyak yang goda. Nah, dia kesal lalu aniayalah istrinya," kata KBO Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Ipda Agus Yusuf Suryana di Tasikmalaya, Rabu (8/10/2025).

Dia menuturkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu berlangsung di Kampung Ciasta, Desa Pageralam, Kecamatan Taraju pada 29 September 2025.

Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka sayatan akibat benda tajam di beberapa bagian tubuh.

Ipda Agus menyampaikan bahwa pengakuan tersangka tidak hanya masalah sering main Tiktok, tetapi juga selama ini istrinya selalu meminta cerai, sehingga membuat tersangka makin kesal yang berujung penganiayaan.

"Istrinya ini minta cerai, jadi, dia makin yakin istrinya ada selingkuhan, karena tidak tahan akhirnya terjadi perlakuan kasar," tuturnya,