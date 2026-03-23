Pria Diduga Melompat dari Jembatan 5 Barelang, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian

jpnn.com - TANJUNGPINANG - Seorang pria bernama Nusyirwan (35) diduga melompat ke laut dari atas Jembatan 5 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Tim SAR Gabungan menggelar operasi pencarian terhadap korban.

“Korban diketahui bernama Nusyirwan, masih dalam pencarian oleh Tim SAR Gabungan,” kata Kepala Kantor SAR Tanjungpinang Fazzli dalam keterangannya di Tanjungpinang, Senin (23/3).

Dia menjelaskan bahwa informasi kejadian membahayakan manusia ini diterima dari pihak Kepolisian Sektor Galang, Senin (23/3), pukul 11.55 WIB.

Fazzli menjelaskan berdasarkan keterangan awal dari saksi mata bernama Adi yang saat itu sedang memancing di sekitar lokasi kejadian, insiden tersebut bermula sekitar pukul 10.00 WIB.

Saksi mengaku mendengar suara dentuman keras jatuhnya benda ke air.

Saat memeriksa asal suara, dia melihat korban yang mengenakan baju berwarna hitam sudah hanyut terbawa arus laut.

"Dari kejadian, tepatnya di atas jembatan, ditemukan sejumlah barang bukti yang tertinggal, yakni kartu SIM dan satu unit sepeda motor jenis matic diduga milik korban," ungkap Fazzli.