Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kep. Riau

Pria Diduga Melompat dari Jembatan 5 Barelang, Tim SAR Gabungan Lakukan Pencarian

Senin, 23 Maret 2026 – 23:25 WIB
Tim SAR gabungan menggelar operasi pencarian terhadap seorang pria berusia 35 tahun yang diduga melompat ke laut dari atas Jembatan Lima Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Senin (23/3/2026). ANTARA/HO-Humas SAR Tanjungpinang

jpnn.com - TANJUNGPINANG - Seorang pria bernama Nusyirwan (35) diduga melompat ke laut dari atas Jembatan 5 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Tim SAR Gabungan menggelar operasi pencarian terhadap korban.

“Korban diketahui bernama Nusyirwan, masih dalam pencarian oleh Tim SAR Gabungan,” kata Kepala Kantor SAR Tanjungpinang Fazzli dalam keterangannya di Tanjungpinang, Senin (23/3).

Dia menjelaskan bahwa informasi kejadian membahayakan manusia ini diterima dari pihak Kepolisian Sektor Galang, Senin (23/3), pukul 11.55 WIB.

Fazzli menjelaskan berdasarkan keterangan awal dari saksi mata bernama Adi yang saat itu sedang memancing di sekitar lokasi kejadian, insiden tersebut bermula sekitar pukul 10.00 WIB.

Saksi mengaku mendengar suara dentuman keras jatuhnya benda ke air.

Saat memeriksa asal suara, dia melihat korban yang mengenakan baju berwarna hitam sudah hanyut terbawa arus laut.

"Dari kejadian, tepatnya di atas jembatan, ditemukan sejumlah barang bukti yang tertinggal, yakni kartu SIM dan satu unit sepeda motor jenis matic diduga milik korban," ungkap Fazzli.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lompat dari Jembatan  Jembatan Barelang  tim sar gabungan  terjun ke laut  Batam 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp