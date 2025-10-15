Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Pria Mengaku Habib Bikin Resah Warga di Cigombong, Pelaku Ternyata

Rabu, 15 Oktober 2025 – 19:23 WIB
Pria Mengaku Habib Bikin Resah Warga di Cigombong, Pelaku Ternyata - JPNN.COM
Pria berinisial H (53) yang mengaku sebagai habib dan meminta paksa tiga sarung milik santri diamankan di Mako Polsek Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/10/2025). ANTARA/HO-Polres Bogor

jpnn.com - Personel Polsek Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menangkap seorang pria berinisial H (53) yang mengaku habib.

Pria itu awalnya diamankan warga setelah meminta paksa tiga sarung milik santri di salah satu pesantren di Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong.

Aksi pelaku sempat membuat warga resah hingga pelaku akhirnya diamankan aparat pada Selasa.

Baca Juga:

Kapolsek Cijeruk AKP Didin Komarudin menjelaskan, kasus bermula ketika pelaku datang ke pesantren pada Sabtu (11/10) malam, mengaku sebagai seorang habib dan meminta sarung dari para santri dengan dalih untuk keperluan ibadah.

"Karena merasa segan dan menghormati statusnya sebagai habib, para santri memberikan tiga sarung bekas yang diminta. Namun, setelah itu warga mulai curiga dan menelusuri kebenaran pengakuan pelaku," kata Didin di Bogor.

Setelah dilakukan penelusuran, warga menemukan bahwa pria tersebut tidak memiliki garis keturunan habaib seperti yang diakuinya.

Baca Juga:

Informasi keberadaan pelaku diketahui berada di wilayah Caringin, sehingga warga bersama tokoh agama setempat berinisiatif mencari dan menemuinya.

Selain itu, saat ditanyai mengenai silsilah habaib, pelaku tidak mampu menjawab dengan jelas.

Seorang pria bernama Heru (53) yang mengaku habib bikin resah saat mendatangi sebuah pondok pesantren di Cigombong. Faktanya ternyata.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mengaku habib  cigombong  Kabupaten Bogor  Polsek Cijeruk  gangguan jiwa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp