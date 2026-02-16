Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Pria Nyamar Jadi Wanita, AD Tertipu dengan Parasnya

Senin, 16 Februari 2026 – 20:09 WIB
Barang bukti yang berhasil diamankan Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (16/2/2026). ANTARA/HO-Polresta Kendari

jpnn.com, KENDARI - Satreskrim Polresta Kendari membekuk seorang pria berinisial LM (25), yang menyamar sebagai wanita menggunakan hijab untuk melakukan aksinya mencuri dua unit laptop di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Identitas pelaku diketahui berinisial LM, yang merupakan warga Kabupaten Muna, dan korbannya itu inisial AD yang merupakan warga Sulawesi Selatan," kata Kepala Satreskrim Polresta Kendari AKP Welliwanto Malau saat dihubungi, Senin.

Dia mengatakan penangkapan pelaku dilakukan Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari di sebuah BTN di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kendari, pada Senin (16/2) sekitar pukul 03.30 Wita.

Welliwanto menyebutkan hasil interogasi pelaku, dia mengakui jika dirinya menyamar menjadi seorang wanita dengan menggunakan hijab dan menyampaikan namanya adalah Dewi kepada korban.

Tertipu oleh parasnya, korban kemudian mengajak pelaku tersebut untuk datang ke indekos miliknya.

Saat itu mereka bersama-sama mengonsumsi minuman beralkohol hingga korban mabuk dan tertidur tak sadarkan diri, pada Minggu (15/2) sekitar pukul 04.00 Wita.

"Setelah korban tertidur, pelaku melakukan aksinya dengan mengambil dua laptop dan surat-surat penting milik korban," ujarnya.

Dia menyampaikan saat dilakukan penyelidikan, pelaku mengakui jika satu buah laptop milik korban telah digadaikannya seharga Rp 1,2 juta, sedangkan satu laptop lainnya disimpan di rumahnya.

