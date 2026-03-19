Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Kawasan Galian C Tenayan Raya

jpnn.com, PEKANBARU - Warga di Jalan Simpang Jengkol, RT 03 RW 05, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di kawasan galian C.

Korban diketahui bernama Farisman Laiya (46), warga setempat.

“Penemuan bermula ketika korban dilaporkan tidak pulang ke rumah selama satu hari,” kata Kasatreskrim AKP Anggi Rian Diansyar, Kamis (19/3).

Pihak keluarga korban sempat melakukan pencarian di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

Salah seorang saksi, Walidiu Laila (52), mengatakan dirinya menemukan korban dalam kondisi tidak bergerak di ujung Jalan Simpang Jengkol sekitar pukul 16.30 WIB.

“Saat ditemukan, korban dalam posisi telungkup dan sudah tidak bergerak,” ungkapnya.

Setelah memastikan kondisi korban, saksi kemudian menghubungi pihak keluarga lainnya. Informasi tersebut diterima oleh anak korban, Sadarman Laiya (26), yang langsung mendatangi lokasi kejadian.

Peristiwa tersebut selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian dari Polsek Tenayan Raya untuk penanganan lebih lanjut.