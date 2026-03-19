Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pria Paruh Baya Ditemukan Tewas di Kawasan Galian C Tenayan Raya

Kamis, 19 Maret 2026 – 16:03 WIB
Jenazah korban saat dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Riau. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Warga di Jalan Simpang Jengkol, RT 03 RW 05, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di kawasan galian C.

Korban diketahui bernama Farisman Laiya (46), warga setempat.

“Penemuan bermula ketika korban dilaporkan tidak pulang ke rumah selama satu hari,” kata Kasatreskrim AKP Anggi Rian Diansyar, Kamis (19/3).

Pihak keluarga korban sempat melakukan pencarian di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

Salah seorang saksi, Walidiu Laila (52), mengatakan dirinya menemukan korban dalam kondisi tidak bergerak di ujung Jalan Simpang Jengkol sekitar pukul 16.30 WIB.

“Saat ditemukan, korban dalam posisi telungkup dan sudah tidak bergerak,” ungkapnya.

Setelah memastikan kondisi korban, saksi kemudian menghubungi pihak keluarga lainnya. Informasi tersebut diterima oleh anak korban, Sadarman Laiya (26), yang langsung mendatangi lokasi kejadian.

Peristiwa tersebut selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian dari Polsek Tenayan Raya untuk penanganan lebih lanjut.

Saat ditemukan, korban dalam posisi telungkup dan sudah tidak bergerak di bekas galian C.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tewas  pria paruh baya  mayat  penemuan mayat 
BERITA TEWAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp