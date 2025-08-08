Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Pria Pembakar Istri di Palu Ditangkap, Begini Motifnya

Jumat, 08 Agustus 2025 – 10:35 WIB
Pria Pembakar Istri di Palu Ditangkap, Begini Motifnya - JPNN.COM
Tempat kejadian perkara seorang pelaku yang membakar istrinya hingga tewas di Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Rabu (6/8/2025). ANTARA/Humas Polres Palu

jpnn.com - Polisi menangkap seorang pria terduga pembakar istrinya hingga wanita itu tewas di Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara.

Kapolresta Palu Kombes Deni Abraham menyebut terduga pelaku sempat kabur setelah kejadian.

"Pelaku sempat melarikan diri, namun akhirnya menyerahkan diri ke SPKT Polda Sulteng. Telah kami amankan di Polresta Palu," kata dia di Kota Palu, Kamis (7/8/2025).

Baca Juga:

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu terjadi pada Rabu (6/8).

Seorang pria berinisial M (42) tega membakar istrinya berinisial AN (40) di depan warung makan milik korban.

Akibat luka bakar serius di sekujur tubuhnya, korban meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Madani, Kota Palu, pada Kamis sekitar pukul 10.00 WITA.

Baca Juga:

Kronologi kasus suami bakar istri ini, pelaku awalnya mendatangi warung korban dari arah belakang rumah toko (ruko), kemudian menyiramkan bensin ke tubuh istrinya dan langsung membakar perempuan itu.

Peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh warga, termasuk seorang saksi yang saat itu sedang memesan kopi.

Seorang pria pembakar istri di Palu, Sulawesi Tengah ditangkap polisi setelah sempat kabur. Begini motif pelaku membakar istrinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pembakar istri  Palu  KDRT  Polresta Palu  Kombes Deni Abraham  Cemburu  ditangkap polisi  Suami Bakar Istri 
BERITA PEMBAKAR ISTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp