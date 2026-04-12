Pria Plontos Bongkar Penyebab Kekalahan Persebaya dari Persija

jpnn.com - JAKARTA - Peracik Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tak ragu untuk mengakui kemenangan Persija Jakarta dari timnya, pada pekan ke-27 Super League di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4) malam WIB.

Persebaya kalah 0-3 dari tuan rumah.

Tavares mengatakan markas Persija dengan atmosfer stadion yang penuh selalu menjadi tantangan berat bagi tim mana pun.

"Memang bukan hari Persebaya. Kami harus belajar dari pertandingan ini. Saya tidak suka kalah, begitu juga para pemain. Namun, kekalahan ini harus menjadi pelajaran bagi kami. Selamat untuk Persija,” ujarnya.

Pria dari Portugal yang identik dengan gaya plontos alias gundul itu lalu membongkar penyebab kekalahan telak timnya.

Dia menyoroti aspek mental. Menurutnya, gol cepat yang bersarang di gawang Bajol Ijo menjadi titik balik yang memengaruhi jalannya pertandingan.