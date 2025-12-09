Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Trotoar Jalan Otista Bandung

Selasa, 09 Desember 2025 – 10:50 WIB
Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Trotoar Jalan Otista Bandung
Tempat kejadian perkara (TKP) penemuan mayat pria tanpa identitas di Jalan Inggit Garnasih, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Selasa (9/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah tergeletak di trotoar Jalan Inggit Garnasih, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. 

Penemuan mayat pria tanpa identitas itu kali pertama dilaporkan pengendara dan pejalan kaki yang melintas pada Selasa (9/12) subuh. 

Pantauan di lokasi kejadian, sudah terpasang police line atau garis polisi. Sementara di trotoar jalan masih tampak darah segar dan penanda sisa olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan petugas kepolisian.

Tim Inafis Polrestabes Bandung meluncur ke lokasi untuk mengevakuasi mayat pria yang diduga korban pembunuhan tersebut. 

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengatakan polisi menerima laporan adanya pria tewas di pinggir jalan pada Selasa (9/12) sekitar pukul 06.00 WIB.

Saat tiba di lokasi, Heri membenarkan informasi adanya pria yang tewas dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya.

"Jam 06.00 menerima laporan adanya seseorang meninggal dunia, dan kami cek TKP. Saat cek TKP ditemukan adanya bercak darah, sehingga berkoordinasi dengan Inafis," kata Heri ditemui di TKP.

Heri mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan sementara, pria tersebut berpostur 160 sentimeter.

Pria tanpa identitas ditemukan tewas bersimbah darah di trotoar Jalan Inggit Garnasih, Bandung, dengan sejumlah luka tusuk. Polisi masih menyelidiki.

TAGS   pria tewas bersimbah darah  Bandung  Mayat tanpa identitas  Polisi  penemuan mayat  diduga korban pembunuhan 
